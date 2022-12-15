بعد قضية فساد

2022/12/15 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي، الخميس، بـ"حزمة إصلاحات واسعة النطاق" لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد "مرتبطة بقطر" التي تستضيف كأس العالم، وفق ما أفادت فرانس برس.

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