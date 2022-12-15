2022/12/15 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح البنك المركزي، اليوم الخميس، سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية.وقال البنك المركزي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إن “الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يوضح سبب ارتفاع سعر صرف الدولار المركز الخبري الوطني.

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