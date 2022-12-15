العيساوي يفتتح مخيماً ثقافياً في نصب الشهيد (صور)

2022/12/15 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افتتح نائب رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر العيساوي، اليوم الخميس، مخيماً ثقافياً في نصب الشهيد.

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