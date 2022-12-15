السوداني يبحث مع الاردن تنمية التعاون الاقتصادي مع العراق

2022/12/15 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية.وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته/ المركز الخبري الوطني/أن “رئيس مجلس الوزراء […]

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