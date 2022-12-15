2022/12/15 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، انه تداولت خلال الأسبوع الجاري أكثر من ملياري سهم بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات دينار.وقالت السوق في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن” عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقيمة 3 مليارات دينار..



سوق العراق المالية يتداول أكثر من ملياري سهم المركز الخبري الوطني.

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