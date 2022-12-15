مدينة عربية تحتل المركز الثاني على قائمة أفضل مدن العالم لعام 2022!

2022/12/15 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان لأوروبا حصّة الأسد من السياحة عام 2022، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة يورومونيتور (Euromonitor) لأبحاث السوق، ومقرها في المملكة المتحدة.

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