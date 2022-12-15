2022/12/15 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع وزيري الصناعة والطاقة الأردنيين التعاون في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وفداً حكومياً أردنياً ضم وزير الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة، بحضور وزير الصناعة والمعادن خالد بتال".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء البحث في تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية، وسبل تطوير التكامل الثنائي بما يعزز من قدرة البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية وتاثيراتها المحلية والاقليمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يلتقي وزيري الصناعة والطاقة الأردنيين (تفاصيل)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يلتقي وزيري الصناعة والطاقة الأردنيين (تفاصيل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).