الادارة الامريكية تواجه انتقادات لاذعة لإطلاق اسم

2022/12/15 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اثار اعلان وزير البحرية الامريكية كارلوس ديل تورو إطلاق اسم "الفلوجة" على أحدث السفن العسكرية الامريكية ذات الطراز المستقبلي، موجة الانتقادات من قبل الصحافة الامريكية والمنظمات الحقوقية الداخلي، فيما اعتبروا هذا الفعل "عار" على بلادهم.

وذكرت صحيفة "كومن دريمز" في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "النقاد باشروا بمهاجمة الوزير الأمريكي وقرار البحرية بأطلاق اسم الفلوجة على احدى سفنها العسكرية، عادين الفعل "تجاوزا أخلاقيا" على العراق وشعبه".

وأوضح: أن سبب التسمية "تيمنا بالمقاتلين الابطال الذين فقدوا حياتهم اثناء القتال في تلك المدينة، وتذكيرا للكل حول العالم بقوة وشجاعة التي اظهره المارينز خلال تلك المعارك".

فيما ردت الصحيفة على الوزير الأمريكي أن "المعارك التي اظهر المارينز فيها شجاعة، كانت مجرد مجازر استهدفت المدنيين"، مؤكدة أنه "في معركة الفلوجة الأولى، قتلت القوات الامريكية 600 مواطن، بينهم 300 من النساء والأطفال، مقابل 200 مسلح فقط عام 2004"، مضيفةً أن" المعركة الثانية، في ذات العام، فقد قتلت القوات الامريكية ما بين 581 و670 مواطن عراقي بينهم نساء وأطفال"، فيما "تعتبر أحد أشرس الهجمات التي شنتها القوات الامريكية ضد اهداف مدنية عبر تسعة احياء سكنية".

اما صحيفة ذا انترسبت الامريكية، فقد أعلنت في تقريرها، أن "أحد أبشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد البشرية ارتكبت من قبل القوات الامريكية في مدينة الفلوجة، والان تطلق اسمها على احد السفن العسكرية"، مستغربة من "عدم شعور الولايات المتحدة بالعار" عن المجزرة التي اقترفتها".

وبحسب ما أوردت صحيفة كومن دريمز، "شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر اطلاق منشورات عديدة ناقدة للتصرف الأمريكي الذي وصفته بدورها بــ "المشين"، معلنةً أن "منظمات محلية ووسائل اعلام انضمت الى الحملة التي تهدف الى اجبار إدارة البحرية الامريكية على تغيير قرارها "المهين".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة الى أن "المدنيين في الفلوجة ما يزالون يعانون من الاثار المدمرة للمجزرة التي شنتها القوات الامريكية ضدهم مع انخفاض نسب المواليد بسبب الأسلحة المحرمة دوليا التي اسقطتها الطائرات الامريكية على منازلهم".

وفي وقت سابق، اعلن وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو, ان سفينة هجومية برمائية من الطراز الامريكي ستحمل "اسم يو اس اس الفلوجة" لاحياء ذكرى المعارك التي خاضها مشاة البحرية في تلك المدينة خلال حرب العراق.

وقال ديل تورو في مؤتمر صحفي: "انه لشرف كبير إحياء ذكرى جنود المارينز والجنود وشركاء التحالف الذين قاتلوا ببسالة وأولئك الذين ضحوا بأرواحهم خلال معركتي الفلوجة".



"يستحق هذا الاسم نفسه ان يكون في معارك مشاة البحرية الشهيرة وان القدرات الفريدة [لسفينة الهجوم البرمائية] ستكون بمثابة تذكير صارخ للجميع في جميع انحاء العالم بالشجاعة والالتزام بالحرية التي اظهرها اولئك الذين قاتلوا في المعركة".

المعركتان اللتان خاضتا في الفلوجة، في عام 2004، كانت الاولى في ابريل نيسان والثانية في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول.

وتعتبران اكثر المعارك دموية في حرب العراق واعنف قتال حضري شارك فيه مشاة البحرية منذ معركة مدينة هيو عام 1968، قتل فيهما اكثر من 100 من القوات الامريكية.

كانت معركة الفلوجة الاولى محاولة للقبض او قتل المتمردين المسؤولين عن مقتل اربعة متعاقدين امريكيين ، وفقا للبحرية.

وكانت معركة الفلوجة الثانية ، التي دارت رحاها بين 7 نوفمبر و 23 ديسمبر 2004، هجوما كبيرا بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على المدينة من المتمردين والمقاتلين الاجانب.

وقال قائد مشاة البحرية الجنرال ديفيد بيرغر: "في الفلوجة ، هزمت قوات المارينز وقوات التحالف عدوا مصمما".



"USS الفلوجة ستكون بمثابة تذكير لامتنا واعدائها لماذا USMC هو الافضل في العالم".

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