الوكيل الاقدم للداخلية يشدد على إنصاف الضباط مستحقي الترقية بجدول كانون الثاني

2022/12/15 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الخميس، على ضرورة إنصاف جميع الضباط مستحقي الترقية ضمن جدول كانون الثاني 2023 .

واكد العوادي في بيان تلقته (بغداد اليوم ) أن "التضحيات الكبيرة والجهود الحثيثة التي يقدمها الضباط تستحق منا الاهتمام بهم وإنصافهم ورفع الغبن عنهم".

واشار البيان الى أن "ذلك جاء خلال اجتماع عقده العوادي مع مديرية إدارة الموارد البشرية وتوابعها لمناقشة ترقية الضباط ضمن جدول كانون الثاني 2023 وآخر الإجراءات المتخذة بهذا الصدد وفق التعليمات والقوانين، حاثا على أن يتم إنصاف الضباط وفق استحقاقاتهم".

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