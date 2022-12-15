2022/12/15 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع وزيري الصناعة والطاقة الأردنيين تنمية التعاون في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، وفداً حكومياً أردنياً ضم وزير الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي، ووزير […]

ظهرت المقالة العراق والأردن يبحثان تنمية التعاون في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والأردن يبحثان تنمية التعاون في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والأردن يبحثان تنمية التعاون في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).