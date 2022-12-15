السوداني يبحث مع وزيري الصناعة والطاقة الأردنيين تنمية التعاون الاقتصادي مع العراق

2022/12/15 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي وزيري الصناعة والطاقة...

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