قد تستغرق تأشيرة السفر عامين.. مدة الانتظار تُبعد المسافرين الهنود عن الولايات المتحدة

2022/12/15 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه العديد من الهنود الذين يأملون بالذهاب إلى الولايات المتحدة لقضاء العطلات، أو زيارة عائلاتهم، تأخيرا كبيرًا بغية تحديد مواعيد للمقابلات اللازمة لتلقي تأشيرة.

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