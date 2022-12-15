لأننا نحب الأسود!

2022/12/15 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كيف نمسح هذه الدموع وهذه الغصة في القلب ونحن نستقبل نتيجة مباراة نصف النهاية...نهاية كأس العالم يا أمي؟ "

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