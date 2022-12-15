القبض على (٢٣) أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في نينوى

2022/12/15 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت مفارز شؤون الإقامة ، اليوم الخميس، القبض على (٢٣) أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في محافظة نينوى .

وقالت المديرية في بيان “تمكن قسم شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى، من إلقاء القبض على (٢٣) أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة، بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق، والتي أفضت الى ضبطهم، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات، فضلا عن القوة الماسكة للأرض”.

وشددت المديرية على “استمرارها بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة”، داعية جميع المواطنين الى “تقديم المعلومة، والابلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد”.

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