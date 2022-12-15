2022/12/15 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير البيئة نزار أميدي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الاميركية إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية بدعم العراق لزيادة كمية الاطلاقات المائية من دول المنبع والتعاون في ملف التخلص من الالغام والمقذوفات الحربية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يدعو واشنطن لدعمه في الخلاص من مخلفات الحروب المركز الخبري الوطني.

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