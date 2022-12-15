2022/12/15 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، القبض على 80 مطلوباً للقضاء بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز الشرطة تمكنت من خلال نصب الكمائن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 80 مطلوباً للقضاء في البصرة المركز الخبري الوطني.

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