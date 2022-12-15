فيديو.. القائم بالاعمال الهولندي في العراق: كلي فخر وتواضع ان اكون اليوم زائرا لمرقد الحسين (عليه السلام)

2022/12/15 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى القائم باعمال سفارة هولندا في

العراق، الخميس، سعادته وشعوره بالفخر

وهو يزور مرقد سيد الشهداء ابي عبد الله

الحسين (عليه السلام)، مشيرا الى ان

هولندا لها دور كبير في تقديم المساعدات

للشعب العراقي ف

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