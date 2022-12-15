الكشف عن دور السفيرة الأمريكية في العراق

2022/12/15 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف السياسي المستقل سمير عبيد، اليوم الخميس، عن دور السفيرة الامريكية في العراق، وسبب زياراتها المتكررة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبعض الوزراء في حكومته.

وقال عبيد، لـ(بغداد اليوم) ان "سبب الزيارات المتكررة للسفيرة الامريكية في العراق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمنع جعل الأخير اسير بيد بعض قوى الاطار التنسيقي وتقديم كامل الدعم له، فواشنطن تدرك ان جعل رئيس الحكومة مقيد واسير للكتل يعني استمرار الإخفاق على كافة المستويات في العراق".

وبين ان "الزيارات المتكررة للسفيرة الامريكية لبعض الوزراء في حكومة السوداني، هو أيضا لجعل هؤلاء الوزراء غير مقيدين للكتل والأحزاب، فهي تقدم له كامل الدعم والاسناد، كما ان السوداني يعمل على ان لا يكون اسيراً بيد أي طرف سياسي وكذلك الحال لبعض الوزراء في حكومته".

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