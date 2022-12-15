تكليف اللواء إسماعيل نعمة مديراً لمديرية حماية الشخصيات في الداخلية

2022/12/15 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس، بتكليف اللواء إسماعيل نعمة غيلان بمهام مدير مديرية حماية الشخصيات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "جرى تكليف اللواء إسماعيل نعمه غيلان بمهام مدير مديرية حماية الشخصيات في وزارة الداخلية".

واجرى وزير الداخلية عبد الامير الشمري منذ تسنمه المنصب تغييرات عديدة في المناصب الأمنية للوزارة .

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