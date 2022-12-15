شلال ماء داخل صالة بمطار بغداد جراء كسر بأنبوب منظومة الإطفاء (فيديو)

2022/12/15 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر شلال من الماء بسبب تعرض إحدى أنابيب منظومة الاطفاء إلى الكسر داخل صالة القادمين في مطار بغداد الدولي.

هذا ونشب حريق في وقت سابق بصالة المغادرين في مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان.

مصدر الفيديو: MDkI7vOa2L8

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