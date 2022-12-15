2022/12/15 | 17:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع خمسيني بحادث سير غرب الناصرية وهروب سائق المركبة المتسبب بالحادث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/15 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع خمسيني بحادث سير غرب الناصرية وهروب سائق المركبة المتسبب بالحادث ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع خمسيني بحادث سير غرب الناصرية وهروب سائق المركبة المتسبب بالحادث ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).