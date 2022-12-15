بعد إقرار الموازنة.. مساعٍ نيابية لاستضافة 4 وزراء ومناقشة

2022/12/15 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت كتلة دولة القانون النيابية، الخميس، وجود مساعٍ نيابية لاستضافة أربعة وزراء بعد إقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2023.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون، عقيل الفتلاوي، إن "هناك مساعي نيابية لاستضافة وزراء التخطيط محمد علي تميم، والكهرباء زياد علي فاضل، والمواد المائية عون ذياب، والتجارة أثير داود الغريري، في مجلس النواب لمناقشة الملفات الملحة بعد إقرار الموازنة العامة 2023".

وأضاف الفتلاوي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "استضافة الوزراء في البرلمان أمر طبيعي".

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