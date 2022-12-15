2022/12/15 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، وفداً حكومياً أردنياً ضم وزير الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "البحث في تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية، وسبل تطوير التكامل الثنائي بما يعزز من قدرة البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية والإقليمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وعمّان تبحثان تنمية التعاون في مجالي الصناعة والشراكة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وعمّان تبحثان تنمية التعاون في مجالي الصناعة والشراكة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).