2022/12/15 | 17:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dStWj5v4PaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوفود الكردية تتوالى الى بغداد من أجل حصتها في الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوفود الكردية تتوالى الى بغداد من أجل حصتها في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).