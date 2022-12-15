مشهد مخيف.. سائقة تصور لحظة تحرك إعصار هائل في لويزيانا

2022/12/15 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو رصدته سائقة تدعى سيندي ديلوكا هيرنانديز لحظة تحرك إعصار هائل في مدينة آرابي بولاية لويزيانا الأمريكية.

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