2022/12/15 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين

اشقاء في بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "وكالة الاستخبارات

والتحقيقات الاتحادية في وزارة

الداخلية وخلال عمليتين

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