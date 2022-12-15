رشيد ويار الله يؤكدان ضرورة رفع القدرات القتالية لصنوف الجيش العراقي

2022/12/15 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الخميس، خلال استقباله

رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد

الأمير يار الله، ضرورة رفع القدرات

القتالية لصنوف الجيش العراقي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية وت

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