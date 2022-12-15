العراق والأردن يبحثان التعاون في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية

2022/12/15 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، مع وزيري

الصناعة والطاقة الأردنيين التعاون في

مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة ن

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