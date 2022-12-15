بعد ارتفاع الدولار.. مواطنون يدعون لاستمرار السلة الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار (فيديو)

2022/12/15 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا موطنون، اليوم الخميس، إلى استمرار توزيع السلّة الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

واستطلعت عدسة (بغداد اليوم) آراء المواطنين بشأن السلة الغذائية، الذين أشادوا بجودة مفراداتها، مؤكدين في الوقت ذاته أنها دعمت العديد من العائلات العراقية.

مصدر الفيديو: R7kir7Mzvsk

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