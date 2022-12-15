الحرس الثوري: قوة المسيرات والصواريخ الإيرانية لا يمكن تصورها

2022/12/15 | 18:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، إن...

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