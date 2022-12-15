2022/12/15 | 18:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، 15...

ظهرت المقالة وزارة النفط تحرص على تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية أولاً على المسلة.

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