2022/12/15 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة والموارد المائية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن”عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يؤكد حرص الحكومة بتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة والموارد المائية المركز الخبري الوطني.

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