فرق التمريض في بريطانيا تبدأ إضرابا غير مسبوق بسبب الأجور

2022/12/15 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت فرق التمريض في بريطانيا إضرابا غير مسبوق، اليوم الخميس، في إطار سعيهم لتحسين الأجور وظروف العمل، على الرغم من تحذيرات الحكومة بأن إضراب فرق التمريض يعرض المرضى للخطر.ويأتي الإضراب، وهو الأول من نوعه في تاريخ نقابة الكلية الملكية للتمريض، وسط نزاع مرير مع الحكومة حول الأجور في الخدمة الصحية الوطنية.كما […]

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