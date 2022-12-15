كركوك.. وفاة موظف بعد اعتقاله من الأمن الوطني ودعوة برلمانية للتحقيق

2022/12/15 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا شاخوان عبدالله النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الخميس، إلى فتح تحقيق بقضية وفاة موظف في وزارة الكهرباء بمحافظة كركوك، بعد اعتقاله من قبل الأمن الوطني.

وذكر بيان لمكتب عبدالله ، “طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد مساء اليوم الخميس 2022/12/15 بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة على مستوى رئاسة جهاز الأمن الوطني للتحقيق في قضية أسباب وفاة الموظف الكردي (عبدالقادر صباح)، الذي يعمل في شركة توزيع المنتجات النفطية فرع كركوك”.

وأضاف، أن “صباح قد تم اعتقاله يوم أمس من قبل عناصر للأمن الوطني في محافظة كركوك”، ودعا (عبدالله) وفق البيان، القائد العام بـ”التدخل الفوري ومحاكمة الذين تسببوا بوفاته وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت لينالوا جزاءهم بالقانون”.

وختم البيان، “فيما وجه نائب رئيس المجلس لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة القضية والوقوف على ملابسات الحادث الأليم الذي هزّ مشاعر أهلنا في كركوك وتقديم تقرير إلى رئاسة المجلس”.

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