التربية النيابية تتفق مع الوزارة على اختزال مواد اللغة العربية للادبي والعلمي

2022/12/15 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة التربية النيابية، الخميس، عن اتفاقها مع وزارة التربية على اختزال بعض مواضيع منهاج القواعد ضمن مادة اللغة العربية للسادس الإعـدادي للعام الدراسي الحالي لفرعي العلمي والأدبي، بغية التخفيف عن الطلبة بدراسة مواد غير مهمة للفرعين المذكورين .

وقالت رئيسة اللجنة زيتون الدليمي في حوار اطلعت عليه “تقدم” إن لجنتها “عقدت اجتماعاً موسعاً مع المختصين في وزارة التربية، وتم الاتفاق على أنه بالنظر لاستمرار العمل بنظام تنويع التعليم للعام الــدراســي الـحـالـي 2022 ـــ 2023 ،ستكون موضوعات (الـقـواعـد) ضمن منهاج اللغة العربية لمرحلة السادس الإعدادي المؤلف حديثاً مثل (الاستفهام، النفي، التوكيد، التقديم والتأخير، التعجب، المــدح والـــذم، التمني والـتـرجـي، الـعـرض والتحضيض، الـنـداء ، التحذير والاغراء) للفرع الأدبي فقط ، فيما تم تحديد المواد التي سيدرسها الطلبة ضمن الفرع العلمي الاحيائي والتطبيقي لمادة القواعد ضمن منهاج اللغة العربية بـ ( الاستفهام ، النفي ، التوكيد ، التقديم والتأخير ، المدح ، الذم، التعجب ، النداء )”.

وأضافت الدليمي، أن “هذه الخطوة تأتي لغرض التخفيف عن الطلبة بدراسة مـواد غير مهمة بالنسبة لفرعي العلمي أو الأدبي ، اذ تم تقسيم المنهاج بحسب أهمية اختصاص كل فرع من أجل تسهيل المادة الدراسية للطلبة وتحقيق أفضل نتائج في نهاية السنة الدراسية 2022 ــ 2023 ،على أن يكون هذا التعديل أو الاختزال بالمواضيع لمنهاج اللغة العربية (القواعد) للعام الدراسي الحالي فقط لحين الانتهاء من نظام تنويع التعليم “.

وأشارت الدليمي إلى “تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة التربية النيابية ووزارة التربية لدراسة تطبيق القرارات أعـلاه، بما يضمن مصلحة الطلبة في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي”.

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