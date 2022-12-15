المغرب يحتج رسميا على

2022/12/15 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحكيم مباراة منتخب "أسود الأطلس" أمام فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس العالم التي تستضيفها قطر.

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