رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد أمين .. الهيئة شريك حقيقي وفاعل للمستثمر الجاد

2022/12/15 | 18:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار المهندس سالار محمد امين ان اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الإجازات الاستثمارية الواردة من هيئات الاستثمار في المحافظات وبغداد يجب ان تكون ساندة وحامية للعملية الاستثمارية في العراق واداة فاعلة لتسهيل وحلحلة المعوقات التي تواجه … Readmore

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