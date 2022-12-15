2022/12/15 | 18:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رفع سعر الدولار يزيد معاناة العراقيين ويستغلها تجار الازمات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7R19ZHAdCRo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رفع سعر الدولار يزيد معاناة العراقيين ويستغلها تجار الازمات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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