2022/12/15 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل حول مهلة السوداني لتنفيذ برنامجه الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rqE-KvpNP2g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل حول مهلة السوداني لتنفيذ برنامجه الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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