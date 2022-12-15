2022/12/15 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rqE-KvpNP2g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدل حول مهلة السوداني لتنفيذ برنامجه الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جدل حول مهلة السوداني لتنفيذ برنامجه الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).