2022/12/15 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء، حرص الحكومة على تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة والموارد المائية.

وقال بيان للوزارة، إن "وزير النفط ترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري للطاقة وأكد حرص الحكومة والمجلس الوزاري للطاقة على تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية لقطاعات النفط واستثمار الغاز والكهرباء والموارد المائية، تنفيذاً لمحاور البرنامج الحكومي".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش المواضيع والملفات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الغني: الحكومة حريصة على تسريع تنفيذ مشاريع النفط واستثمار الغاز ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الغني: الحكومة حريصة على تسريع تنفيذ مشاريع النفط واستثمار الغاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).