اخماد حريق بمعمل نجارة وإنقاذ 5 عمال بمنطقة العلاوي في بغداد (صور)

2022/12/15 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق في معمل للنجار وإنقاذ 5 عمال بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد.

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