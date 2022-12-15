الشيخ الخزعلي يشيد بحجم الخدمات المقدمة لمدينة كربلاء

2022/12/15 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اشاد الأمينُ العامُّ لحركةِ عصائبِ أهلِ الحقِّ الشيخِ قيسِ الخزعليِّ ،اليوم الخميس، بأداءِ وجهودِ محافظِ كربلاءَ، وطبيعةِ وحجمِ الخدماتِ المقدَّمةِ للمدينةِ المقدَّسةِ على الرّغمِ مِن كلِّ التحدّياتِ التي تواجهُها.وذكر بيان […]

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