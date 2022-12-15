عائلة الناشط نزار بنات ترفع قضية

2022/12/15 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني الراحل، نزار بنات، الخميس، أنها رفعت قضية "جرائم حرب وتعذيب" ضد السلطة الفلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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