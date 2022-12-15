وكيل وزارة الإعمار والإسكان يوضح آلية تحويل جنس الاراضي الزراعية ويحدد المشمولين بالقرار

2022/12/15 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، جابر الحساني، اليوم الخميس، الفئات غير المشمولة بقانون تملك الأراضي.

وقال الحساني لـ(بغداد اليوم): "على جميع المواطنين الذين يسكنون أراضي زراعية تابعة للدولة حصرا التوجه إلى دوائرنا لتقديم طلب تمليكها".

وبين أن "المواطن الذي يسكن أرضا زراعية اشتراها من أحد المواطنين يملك دونمات زراعية قسمت لقطع أراضٍ فلن يتم تمليكها"، لافتا إلى أن "القانون يجرم تجريف الأراضي الزراعية، ونحن لا ندعم تقسيم الأراضي الزراعية".

ونبه على أن "أي أرض تابعة للدولة (طابو) وتجاوز عليها المواطن فلن يتم تحوليها باسمه".

وأكمل: "سنحدد سعر المتر لبيع الأرض الزراعية للمواطن خلال الأيام المقبلة".

وفي تشرين الثاني الماضي، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية تمليك الأراضي الزراعية التي حولها أصحابها إلى قطع أراضٍ سكنية وبيعها للمواطنين، والعشوائيات التي أقيمت على أراضي الدولة.

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