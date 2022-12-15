بالوثيقة.. القضاء يعيد تريليونا و158 مليونا الى خزينة الدولة

2022/12/15 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

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القضاء يعيد تريليونا و158 مليونا الى خزينة الدولة أولاً على المسلة.

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