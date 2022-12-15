2022/12/15 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس كتلة الدولة الوطنية النيابية عضو اللجنة المالية البرلمانية، فالح...

ظهرت المقالة المالية البرلمانية: كلف محاضري 2019 ستحسب في مشروع قانون الموازنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية البرلمانية: كلف محاضري 2019 ستحسب في مشروع قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية البرلمانية: كلف محاضري 2019 ستحسب في مشروع قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).