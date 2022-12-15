صحة الأنبار تستحصل الموافقة على إنشاء 3 مستشفيات جديدة

2022/12/15 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية صحة الأنبار، اليوم الخميس، استحصال الموافقة على إنشاء 3 مستشفيات جديدة وإعادة تأهيل مستشفيين بسعات سريرة مختلفة.

وقال مدير أعلام صحة الأنبار، أنس قيس العاني، للوكالة الرسمية، إن “المديرية استحصلت الموافقة على إنشاء مستشفى الخالدية بسعة 100 سرير ومستشفى العامرية 100 سرير ومستشفى الصقلاوية 50 سريراً”.

وأشار إلى، أن “تم استحصال الموافقة ايضاً على إعادة تأهيل مستشفى هيت 200 سرير، أضافة إلى إعادة تأهيل مستشفى القائم 200 سرير، اللذين تعرضا للدمار نتيجة الأعمال التخريبية لداعش الارهابي”.

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