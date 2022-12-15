القضاء يعلن إعادة أكثر من ترليون دينار لخزينة الدولة

2022/12/15 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن اعادة القضاء أكثر من ترليون دينار لخزينة الدولة.

واشارت الوثيقة الى ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قررت إعادة مبلغ قدره تريليون واحد و١٥٨ مليون دينار بعد تحقيقات اجريت في المخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية.

وبينت ان المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية.

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