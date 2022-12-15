أنا في سلام مع نفسي ومع الآخرين لذلك أستحق السلام.

2022/12/15 | 19:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان عيدو العلي سوركي * من المعروف أن الوعي والثقافة والأفكار الإيجابية مثل النور الذي يسفع ويضيء الطريق لمن حوله من اطرافه الاربع ، أنت بالذات يا عزيزي القارئ قد خلقت لتكون شخصًا مثقفًا ومتميزًا وعنصرًا من عناصر السعادة في هذه الحياة .أنت حقآ لا تستحق أن تكون فقيرًا أو غبيًا دومآ في بيئتك …

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