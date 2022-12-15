2022/12/15 | 19:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه وزير الخاريجة فؤاد حسين، الخميس، 15 كانون الاول، 2022، بتدقيق...

ظهرت المقالة الخارجية تشكل لجنة لتدقيق طلبات تجديد وإصدار الجوازات الدبلوماسيَّة والخدمة أولاً على المسلة.

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